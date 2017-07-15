Конституционный суд Грузии декриминализировал посев или выращивание малого количества марихуаны для личного пользования. Об этом говорится в сообщении на сайте суда республики.

Соответствующее решение было принято на основании исков группы граждан Грузии против парламента страны. В них обратившиеся оспаривают нормы, которые предполагают уголовное преследование за выращивание или культивирование 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли.

Внесенные иски были частично удовлетворены Конституционным судом — так выращивание 63,73 граммов или 150,72 граммов было признано законным, поскольку в этом случае отсутствует возможность сбыта наркотических веществ. При этом суд сохранил уголовное наказание за культивирование 265,49 граммов конопли.

Ранее в июне парламент Грузии внес поправки в законодательство, которые значительно либерализировали государственную наркополитику.