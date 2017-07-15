Мимоза хостилис, которую внесли в список запрещенных растений, не имеет отношения к мимозе, цветы которой дарят в России женщинам на весенние праздники.

Букеты ярко-желтого цвета — ветки «акации серебристой», которая относится к другому роду, рассказала заместитель директора по науке Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун, сообщает ТАСС. Перечень наркотических средств пополнен 12 новыми препаратами, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в субботу.

Документом вносятся ограничения по выращиванию «мака снотворного» и «мимозы хостилис».