Четырнадцать человек погибли в результате ДТП с автобусом в столице Эквадора Кито, еще 26 пострадали. Об этом в субботу сообщает издание Mundo со ссылкой на представителей экстренных служб.

По их данным, инцидент произошел на одном из шоссе столицы, пассажирский автобус перевернулся и загорелся. Пострадавшие в результате ДТП были госпитализированы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.