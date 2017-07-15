Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал страны Персидского залива немедленно отменить санкции, введенные ранее в отношении Катара. Ле Дриан в субботу посетил с рабочим визитом Доху, где и сделал это заявление.

Речь идет об ограничениях, которые так или иначе затронули население Катара.

«Франция призывает к как можно более скорой отмене мер, которые затрагивают население, в частности семьи, члены которых из разных стран и которые были разделены, или студентов», — приводит Reuters слова Ле Дриана.

Вечером 15 июля дипломат направится в Саудовскую Аравию, где обсудит сложившуюся в регионе ситуацию, а затем, 16 июля, совершит визиты в Кувейт и ОАЭ.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня обвинили Катар в поддержке терроризма и разорвали с ним дипломатические отношения.