Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что отмечается кризис в отношениях Киева и ЕС. Подтверждением тому служит отсутствие итоговой декларации саммита Украина–ЕС, добавил сенатор.

«Не успели подписать между собой соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях», — приводит слова Клинцевича ТАСС. Он обратил внимание, что заявление главы МИД Украины Климкина, что декларация — «ненужная бумажка», это — «хорошая мина при плохой игре». Сенатор обратил внимание, что декларация, которую украинский министр назвал ненужной бумажкой для Европы, является устоявшимся годами ритуалом.

«Необходимость которого по итогам подобных мероприятий даже не обсуждается», — добавил он.