По информации «Известий», футбольный клуб «Ростов» сделал очередное приобретение. Новым футболистом донского клуба стал узбекский форвард «Бунёдкора» Элдор Шомурадов. При этом ростовчане выиграли конкуренцию за 22-летнего футболиста у «Краснодара». «Горожане» хотели отложить трансфер до зимнего трансферного окна.

— Трансфер Шомурадова в «Ростов» уже оформлен, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Все формальности перехода уже улажены, о сделке официально объявят в ближайшее время. Стоит отметить, что ранее форвардом также активно интересовался другой российский клуб — «Краснодар». Однако «горожане» хотели отложить трансфер Шомурадова до зимнего трансферного окна, и в этой ситуации «Ростов» сыграл на опережение.

Элдор Шомурадов выступает за одну из самых известных футбольных команд Узбекистана «Бунёдкор» с 2014 года. На сегодня он является ключевым игроком ташкентской команды, проведя в ее составе 26 матчей в различных турнирах и забив три мяча.

В составе сборной Узбекистана Шомурадов дебютировал в 2015 году. С тех пор он провел в футболке национальной команды 18 матчей и забил шесть мячей. На данный момент он является основным игроком своей национальной команды и имеет неплохие шансы приехать через год в Россию на чемпионат мира.

Рыночная стоимость Элдора Шомурадова, по оценкам экспертов, на сегодня составляет около €600 тыс.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram