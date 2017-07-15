Российская компания ПАО «АвтоВАЗ» начнет продажи новой LADA Vesta SW Cross осенью текущего года. Об этом в субботу сообщил президент автоконцерна Николя Мор на презентации модели.

«Автомобиль LADA Vesta SW Cross пойдет в продажу предположительно в октябре-ноябре, в последнем квартале года, но пока точной даты еще не назначено», — пояснил глава компании, отметив, что стоимость автомобиля станет известна осенью.

Известно, что новая модель LADA будет обладать экспрессивным дизайном с чертами кроссовера, при этом кузов автомобиля будет повторять линии концепт-кара Cross Concept. Vesta SW Cross также будет оснащена колесами большего размера, которые в сочетании с оригинальными настройками подвесок позволят ей увеличить дорожный просвет до 203 мм.

LADA Vesta создана на платформе LADA B/С. Помимо иженеров «АвтоВАЗа» в разработке участвовали специалисты альянса Renault-Nissan.