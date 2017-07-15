С утверждением, что Земля образовалась из огромного грязевого шара, выступили сотрудники Университета Кертина и Аризонского Планетарного научного института. По их данным, наша планета возникла не из пыли и метеоритных пород, как считалось ранее.

Исследование ученых опубликовано в научном журнале ScienceAlert, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Астрономы создали математическую модель, согласно которой изначально Земля представляла собой расплавленный лед и космическую пыль. Затем эта смесь превратилась в грязевой шар, из которого постепенно стала формироваться планета, которая знакома нам в настоящем времени.