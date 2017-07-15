Пассажирский самолет, летевший из египетского города Хургада в германский Мюнстер, сопроводили два истребителя ФРГ. В ВВС Германии обратились сотрудники службы безопасности полетов, которая на некоторое время потеряла связь с экипажем лайнера.

Истребители должны были проследовать с лайнером над территорией Германии. Связь с самолетом восстановили до того, как военные самолеты сблизились с ним. Посадка прошла штатно — в аэропорту назначения. Причиной потери связи названо то, что пилот переключился на другую частоту.