Администрация президента США будет давать жесткий отпор попыткам американских СМИ распространять ложную информацию о якобы наличии связей команды Дональда Трампа с Россией. Об этом в субботу в эфире телеканала Fox News сообщил заместитель помощника главы государства, член Совета национальной безопасности США Себастьян Горка.

Он подчеркнул, что занялся этой задачей по собственной инициативе и готов стать «цепным псом» президента.

«Рано или поздно кто-то должен дать отпор СМИ… Репутация телекомпаний CNN, MSNBC и других улетучивается как дым, они переживают кризис доверия», — заявил помощник Дональда Трампа.

По его словам, непрекращающиеся попытки ведущих американских СМИ найти следы якобы сговора команды действующего президента США с Россией похожи на маниакальное наваждение, однако в течение девяти месяцев подозрений не было выявлено ни единого противозаконного случая.

В последнее время президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с обвинениями в публикации ложных сведений о нем в адрес ведущих американских СМИ.