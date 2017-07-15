Суд в Киеве арестовал депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина с правом залога в 50 млн гривен (примерно $1,9 млн).

Народный избранник считает, что размер залога необоснованно большой, и заявил, что не намерен вносить за себя деньги. «Я считаю, это арест, потому что сумма залога не оставляет альтернативы», — приводит его слова «РИА Новости».

«Я же не могу сейчас идти продавать дом, выселять детей с женой на улицу, чтобы собрать деньги, для того чтобы оплатить залог», — сказал депутат после судебного заседания. Прокуратура Украины подозревает Михаила Добкина в мошенничестве с землей во времена, когда он занимал пост губернатора Харьковской области.