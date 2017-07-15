Число туристов, посещающих Арктические широты, растет, рассказал директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

Он отметил, что виды туризма, в том числе и экстремальные, набирают популярность в регионе, сообщает ТАСС.

Среди них Лутошкин назвал, в частности, лыжные переходы, пряжки с парашютом на Северный полюс, сплав по рекам и посещение островов. Об этом он рассказал в субботу на форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в Вытегре Вологодской области, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Арктике.

Арктику посещают не только российские, но и зарубежные путешественники. Из-за рубежа регион посетили 15 тыс. человек, в том числе туристы из КНР, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании и других стран.