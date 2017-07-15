Три человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микровэна на трассе в Ташкентской области Узбекистана. Об этом сообщает в субботу uznews.uz со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

«На 76 километре автотрассы Карасу - Бука - Бекабад произошло ДТП с участием автомобиля Daewoo Damas и грузового автомобиля Howo», — говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель микровэна, его его жена и их двухлетняя дочь скончались на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Виновнику ДТП грозит наказание до десяти лет лишения свободы.