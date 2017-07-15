Тренировочные маневры прошли ночью на Неве, в них приняли участие 22 боевых корабля и катера. В частности, по Неве прошли противодиверсионные катера типа «Грачонок», патрульный «Раптор», малый ракетный корабль «Серпухов» и корабль противоминной обороны «Александр Обухов».

Впервые в истории современной России в параде примут участие 60 кораблей Балтийского, Северного, Черноморского и Тихоокеанского флотов, всего будут представлены 60 судов, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Военно-морской парад состоится 30 июля.