Четыре человека погибли и девять пострадали в результате падения в обрыв туристического микроавтобуса в Турции, сообщает телеканал CNN Turk.

Инцидент произошел в округе Юсуфели провинции Артвин на северо-востоке страны. Три пассажира микроавтобуса, перевозившего туристов, погибли на месте. Еще одна женщина скончалась в больнице.

Кроме того, девять пострадавших в результате ДТП госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Полиция устанавливает причину и обстоятельства произошедшего, выясняется, есть ли в числе погибших и пострадавших иностранные граждане.