В США в возрасте 40 лет скончалась Мариам Мирзахани, математик и единственная женщина, получившая Филдсовскую премию. Об этом в субботу сообщает издание The Tehran Times.

Причиной смерти стал рак груди, диагностированный Мирзахани четыре года назад. Сообщается, что в последнее время она лежала в больнице из-за значительного ухудшения состояния здоровья.

Мариам Мирзахани получила престижную международную награду в 2014 году. Ее отметили «за выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и в теорию пространств их модулей».

Иранский математик жила в США с 1999 года. В 2004 году она получила докторскую степень в Гарвардском университете, а еще через четыре года стала профессором Стэнфордского университета, пишет «Лента.ру».