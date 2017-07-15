Российский президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о целесообразности изменения размера рентабельности при определении начальной цены госконтракта с единственным поставщиком в сфере гособоронзаказа.

Об этом в субботу, 15 июля, сообщается на сайте Кремля.

«При необходимости внести изменения в нормативные правовые акты», — говорится в перечне поручений.

В документе также указан крайний срок исполнения поручений — 1 декабря 2017 года.

Ранее Путин пообещал подумать над предложением Союза машиностроителей России об изменении слагаемых в формуле ценообразования в сфере гособоронзаказа.