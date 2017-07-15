80 лет каналу имени Москвы
Строительство канала началось в 1931–1932 годах. Он должен был связать обмелевшую Москву-реку с Волгой, чтобы обеспечить водоснабжение столицы, а также стать новой транспортной артерией. На фото: строительство канала в 1935 году
К строительству канала привлекли заключенных — в 1932 году специально для нужд стройки был создан Дмитровский лагерь. В наши дни на трассе канала в память о его строителях был установлен поминальный крест
В апреле 1937-го канал был заполнен водой, а торжественное открытие состоялось 15 июля. На фото: первое шлюзование канала Москва–Волга
Красноармеец охраняет подход к каналу, 1937 год
Специалисты испытывают в водах новой транспортной артерии первый глиссер, 1937 год
Всего на водной трассе расположено 11 шлюзов, каждый из которых создавался по индивидуальным проектам известных советских архитекторов. На фото: диспетчер шлюза № 6 Яхромского района, 1977 год
Очень быстро канал стал популярным местом отдыха. На фото: пляж на канале имени Москвы, август 1979 года
Общая длина водной трассы составляет 128 км, канал дает Москве около 60% всей питьевой и промышленной воды
От большинства каналов мира его отличает принцип работы — поскольку вода из Волги должна поступать в Москву, расположенную на возвышенности, она идет не самотеком. На каждый водораздельный участок она поднимается насосами. Всего в составе канала — больше 240 гидросооружений
Перед открытием водной артерии на заводе «Красное Сормово» специально была построена флотилия из 18 судов, которые прослужили на канале долгое время
Северный речной вокзал, построенный в Химках к запуску канала, стал одной из красивейших архитектурных достопримечательностей столицы