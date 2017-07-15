Президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать на 17-м этапе велогонки «Тур де Франс», который начнется 19 июля. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца.

«Тур де Франс» является самой престижной гонкой в профессиональном велоспорте, которая проводится на дорогах Франции с 1903 года.

В этом году 21-й этап соревнования пройдет через Дюссельдорф, бельгийский Льеж и Люксембург. Завершится гонка на Елисейских Полях в Париже 23 июля.