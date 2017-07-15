На концерте британской группы Depeche Mode в Москве будет дежурить тысяча сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника ведомства.

Как отметил собеседник агентства, группировка Центрального округа войск национальной гвардии будет развернута у стадиона «Открытие Арена». Всего в обеспечении безопасности мероприятия планируется задействовать 700 военнослужащих соединения по охране общественного порядка и более 250 сотрудников ОМОНа.

Перед концертом стадион проверили кинологи с собаками, отметили в Росгвардии.

Концерт Depeche Mode состоится в Москве в субботу, 15 июля. Группа представит свой новый альбом Spirit на стадионе «Открытие Арена».