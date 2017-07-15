Спортсменов, тренеров и других спортивных специалистов в России лишат президентской стипендии, если они будут уличены в применении допинга. Соответствующий указ главы государства опубликован в субботу на сайте Кремля.

Документ вносит изменения в положение о порядке выплаты стипендий президента РФ спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд, которое было утверждено 31 марта 2011 года. Так, любой спортсмен, нарушивший антидопинговое законодательство, лишится права претендовать на президентскую стипендию.

Ранее в понедельник правительство России утвердило комплекс мер по борьбе с допингом в российском спорте, предусматривающих нормативное правовое, организационное, научное и медико-биологическое обеспечение деятельности в этой сфере.