Наводнения и паводки на юго-западном японском острове Кюсю привели к гибели 32 человек, ранее местные телеканалы сообщали о 29 погибших.

В префектурах Фукуока и Оита из-за паводков и наводнений, вызванных ливневыми дождями, погибли 32 человека,10 человек считаются пропавшими без вести. Поиски пропавших продолжают сотрудники полиции, пожарные и спасатели.

Множественные паводки и оползни привели к разрушениям домов, дорог и мостов на острове Кюсю. Только 1 июля здесь выпала месячная норма осадков.