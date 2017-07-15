По предварительным данным, столкновение маршрутки Ford Transit и легкового автомобиля Mazda в Иркутске произошло из-за нарушений правил дорожного движения.

Как передает ТАСС, ДТП произошло из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу движения. По последним данным, в результате аварии пострадали 14 человек, в том числе трое детей. В больницах Иркутска сейчас находятся 13 пострадавших, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария произошла в субботу днем на улице Рабочего Штаба.