Немецкая компания Siemens не обращалась в Минэнерго России с предложением обсудить детали выхода концерна из части бизнеса в РФ или продолжения работы. Об этом сообщил глава министерства Александр Новак.

«Нет, такого не было», — сообщил министр энергетики, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее издание Wirtschaftswoche сообщило со ссылкой на источники, что Siemen планирует выйти из российской компании «Интеравтоматика», которая, как утверждает агентство Reuters, была одним из подрядчиков, занимающихся установкой произведенных концерном турбин в Крыму. Кроме того, руководство концерна также рассматривает возможность выхода из дочерней компании ООО «Сименс технологии газовых турбин».

Компания ранее подала иск в арбитражный суд Москвы, связанный с якобы поставкой газовых турбин Siemens в Крым. Рассмотрение дела отложено до 21 августа.