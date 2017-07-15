Медицинский вертолет эвакуирует ребенка, пострадавшего в ДТП во дворе дома в районе Марьиной Рощи. Пострадавшего ребенка около 14:20 субботы, 15 июля, сбил автомобиль в 17-м проезде Марьиной Рощи, сообщает ТАСС.

Для госпитализации ребенка забрал вертолет Московского авиационного центра, пострадавший транспортируется в НИИ детской хирургии и травматологии.

Сотрудники ГИБДД опрашивают водителя Chevrolet, сбившего ребенка, обстоятельства наезда выясняются.