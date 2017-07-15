Отец с сыном погибли ​​во время купания в озере в Долинском районе Сахалинской области. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, инцидент произошел в субботу днем в районе села Стародубского.

Прибывшие на вызов сотрудники отдела ГИМС и водолазы после осмотра дна озера нашли тела 35-летнего мужчины и его пятилетнего сына.

По данным ведомства, в середине водоема в 15–20 м от берега спасательный круг перевернулся, и ребенок ушел под воду. Отец бросился ему на помощь и погиб в попытках его спасти.