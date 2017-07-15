Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проверяет информацию об изъятии девочки из семьи россиян в Эстонии за старые обои в квартире. Сейчас аппарат омбудсмена находится на связи с посольством, сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее сообщалось, что Анатолий Газарян и Анна Михайлова с дочерью проживали в Таллине. В связи с нестабильным финансовым положением над ними проводился опекунский надзор (Газарян — пенсионер, а его жена — инвалид).

В итоге их восьмилетнюю дочь Изабеллу изъяли за несколько дней до планируемого отъезда семьи в Москву. Формальной причиной изъятия ребенка стало то, что в квартире давно не было ремонта, а также, по мнению эстонских органов опеки, девочке вредил запах сигарет.