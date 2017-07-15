Более 190 га лесных массивов было уничтожено во Франции из-за пожара, вспыхнувшего накануне в приграничном департаменте Восточные Пиренеи. Об этом сообщает в субботу БФМ-ТВ.

По данным телеканала, в тушении лесных пожаров задействованы 380 сотрудников экстренных служб, четверо из них пострадали. Кроме того, с воздуха в ликвидации огня принимают участие вертолеты и самолеты.

Возгорание произошло в пятницу около 18:00 по местному времени (19:00 мск) недалеко от французской коммуны Ле Булу, огонь начал быстро распространяться из-за ветра. Ограничить расширение площади пожара удалось только в субботу к 11:00 (12:00 мск).