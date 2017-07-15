Еще одно нападение с использованием кислоты произошло в Лондоне. По предварительным данным Скотланд-Ярда, происшествие случилось на улице Баллардс-роад на востоке столицы Великобритании.

Сообщается, что двое неизвестных пытались угнать мопед, плеснув некоей жидкостью в его владельца. Задержать злоумышленников пока не удалось, но и украсть мопед они не смогли, уточняет «РИА Новости».

Пострадавший был доставлен в больницу и выпущен домой после оказания первой помощи. В четверг в Лондоне произошло пять атак с использованием кислоты, задержаны два тинейджера.