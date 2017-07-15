Московское отделение «Единой России» отобрало 1 тыс. 478 кандидатов для участия в выборах муниципальных депутатов. Об этом в субботу сообщил секретарь отделения, замглавы Мосгордумы Андрей Метельский на XX Конференции столичных «единороссов».

«Городское отделение партии провело конкурс, в котором приняли участие 8,5 тысячи человек, по результатам тайного голосования было отобрано 1 тыс. 478 победителей. Конкурс составил 5,5 человека на место», — пояснил секретарь московского отделения партии.

По его словам, в этом году политическая организация сама выдвинула максимальное количество кандидатов, хотя раньше большинство кандидатов были самовыдвиженцами.

Кроме того, Андрей Метельский подчеркнул, что муниципальные депутаты ближе всего к людям и на них лежит ответственность за работу учреждений, которые обеспечивают качество жизни граждан страны.