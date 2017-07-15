В Улан-Удэ женщина на детской игровой площадке заманила пятилетнюю девочку сладостями и похитила ее. Инцидент произошел 14 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Исчезновение ребенка почти сразу заметила мать девочки, которая тут же обратилась в правоохранительные органы.

Следователи совместно с сотрудниками полиции организовали поиски ребенка, женщину задержали через несколько часов. Выяснилось, что похитительница увела девочку к себе домой в другой квартал, расположенный по проспекту Строителей. Там она удерживала ребенка около трех часов, после чего они отправились к торговому центру «Заря», где и были задержаны полицией.