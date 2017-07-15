Глава МЧС России Владимир Пучков заявил о снижении числа чрезвычайных ситуаций за первую половину 2016 года.

«Уменьшено количество техногенных пожаров и потерь от них, сокращено количество природных катаклизмов, уменьшается количество бедствий, повышается система эффективности реагирования», – сказал он, выступая на форуме в пятницу, 15 июля.

Он также отметил, что министерство воплощает в жизнь все планы, направленные на повышение эффективности органов управления, сил МЧС России и всех служб.

Форум и МЧС общественных организаций «Общество за безопасность» проходит в Вытегре Вологодской области.