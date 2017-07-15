В субботу днем на железнодорожном вокзале в Петрозаводске прогремел мощный взрыв. По информации ряда карельских СМИ, сотрудники Росгвардии могли произвести контролируемый подрыв оставленной подозрительной сумки.

Сумку обнаружили у киоска «СоюзПечать». Из-за плотности сумки невозможно было установить, что находится внутри, поэтому было принято решение взорвать ее, сообщает издание «Домовой совет».

Как передает ИА «Карелinform», подъезды к вокзалу были перекрыты, всех пассажиров эвакуировали. Из-за перекрытия спецслужбами проезда к вокзалу в столице Карелии образовались пробки.