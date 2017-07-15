Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «ненужной бумажкой» итоговое заявление саммита Украина–ЕС. Документ не был согласован, однако Киев не видит в этом необходимости.

Климкин заявил об этом в эфире телеканала «Интер», сообщает «Лента.ру».

«Всё очень просто: зачем нам еще одна бумажка, которая повторяет то, что уже сказано в соглашении об ассоциации?» — отметил он. «Я вообще не являюсь фанатичным сторонником просто каких-то заявлений, которые будут забыты через 15 минут», — добавил глава украинского МИД.

13 июля стало известно об отказе участников саммита Украина–ЕС от совместного итогового заявления.

Киев настаивал на включении в документ фразы, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», представители Евросоюза высказались против этого.