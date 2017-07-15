Власти египетской Хургады закрыли общественный пляж, с которого накануне злоумышленник с ножом пробрался на территорию отеля и напал на туристов. Объявление городской администрации приводит издание «Аль-Масри аль-Яум».

Соответствующее распоряжение отдал губернатор провинции Красное море. Четвертый общественный пляж города будет закрыт на неопределенное время. Как заверил глава региона, на нем в кратчайшие сроки оборудуют входы и заграждения, отвечающие нормам безопасности.

Накануне 28-летний мужчина напал с ножом на иностранных туристов на пляже одного из отелей в Хургаде. В результате были убиты две гражданки ФРГ, ранения различной степени тяжести получили еще четыре туристки — две гражданки Армении, жительница Чехии и россиянка. По предварительным данным, преступник пробрался на пляж по берегу с территории соседнего общественного городского пляжа.