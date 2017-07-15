Превышение в воздухе концентрации угарного газа и оксида азота зафиксировано в Якутии управлением Роспотребнадзора в районах, задымленных вследствие пожаров.

По данным ведомства, всего со 2 июля исследовано 178 проб воздуха в Якутске и районах.

Превышение «ПДК по содержанию угарного газа зарегистрировано в десяти случаях в селе Чаранг, селе Маягас, селе Бэрийя, селе Борогонцы Усть-Алданского района, селе Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района», говорится в сообщении.

В субботу, 15 июля, исследовано 17 проб воздуха, в Якутске зафиксировано превышение оксида азота в воздухе от двух до 6,2 раз.