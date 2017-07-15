В Санкт-Петербурге закрыли на вход и выход станцию красной ветки метро «Площадь восстания». Причиной проверки стал обнаруженный на платформе бесхозный предмет.

Поезда проезжают станцию без остановки. Закрыт также переход на зеленую ветку и станцию «Маяковская». «Площадь восстания» заблокировали для пассажиров в субботу в 13:02. Сейчас оставленную вещь проверяют специалисты.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в пятницу из-за оставленного пакета была закрыта на вход станция метро «Девяткино».