В субботу в Москве ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром. Об этом сообщило столичное управление МЧС, пишет «Интерфакс».

«По прогнозам синоптиков, днем 15 июля и в течение суток 16 июля местами по Москве ожидаются сильный дождь, гроза, возможен град и шквалистое усиление ветра до 12–17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее в центре «Фобос» сообщили, что дожди в Москве должны прекратиться на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице может подняться до 27 градусов.