Руководитель Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков лично контролирует ситуацию в детском оздоровительном лагере «Казачок» в Майском районе республики.

Девять детей, отдыхавших в лагере, в ночь на субботу были доставлены в больницу, у них диагностировано пищевое отравление, сообщила пресс-служба главы и правительства КБР.

«Даны поручения установить причины произошедшего, но в первую очередь оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении. На месте работает правительственная комиссия в составе представителей территориального управления Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения КБР.

В настоящее время состояние восьми девочек и мальчика врачи оценивают как удовлетворительное. Управление следственного комитета по региону проводит доследственную проверку.