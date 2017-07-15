Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Россия — сильное государство и ядерная держава. Он уточнил свое заявление о ядерных ракетах РФ, которые могут быть запущены автоматически в случае нанесения разрушительного удара по России. Кадыров добавил, что его заявление — не просто слова.

Об этом глава Чечни заявил американскому телеканалу HBO. Отвечая на вопрос журналиста, считает ли он США врагом РФ, Кадыров отметил, что «Америка для нас — не такое сильное государство, чтобы рассматривать ее как врага России». «Мы — ядерная держава», сообщил глава Чечни, добавив, что «наши ракеты будут применены автоматически» даже в случае нанесения разрушительного удара.

«Если даже наше государство полностью разрушат, туда автоматически полетят наши ракеты. Мы весь мир перевернем», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Кадырова.