Пострадавшая при нападении на туристов в Египте россиянка выписана из больницы. Вице-консул РФ в Хургаде Эльдар Ибрагимов сообщил, что она сейчас направляется в госпиталь Каира для консультаций со специалистами.

Как сообщает «РИА Новости», женщина проходила лечение в госпитале «Эс-Салям» в Хургаде. Сейчас она чувствует себя хорошо, отметил вице-консул.

«Она принимает приглашение минздрава Египта и сейчас выписана из больницы и направляется в госпиталь в Каире, чтобы проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, в том числе с пластическими хирургами», — сказал агентству Ибрагимов.

Сообщается, что женщина получила неглубокие, но многочисленные ранения: 15–20 резаных ран в области руки, предплечья, также пострадало лицо.

Напомним, 14 июля 28-летний мужчина с ножом напал на иностранных туристов, постояльцев отелей в Хургаде. В результате две туристки из Германии погибли, еще четыре получили ранения. Нападавший был задержан.