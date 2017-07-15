На Талаканском месторождении в Якутии произошел выброс газа из скважины. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

По информации ведомства, в ночь на субботу произошло разрушение устьевого оборудования и обсадных колонн. В результате ЧП обошлось без возгорания.

Оперативная группа аварийно-спасательного формирования Западно-Сибирской противофонтанной военизированной части сейчас находится в аэропорту Сургута в готовности к вылету в Талакан.