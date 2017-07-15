В субботу, 15 июля, Колпинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Юлии Забуновой. Женщина является гендиректором ООО «Эверест», на производственном объекте которого 13 июля 2017 года произошел пожар, где погибли семь человек.

Второй фигурант дела Олег Фригин, являвшийся руководителем производственных работ на сгоревшем объекте, ранее был задержан до 17 июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где погибли семь человек, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании.