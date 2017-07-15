Запуск российских аппаратов в рамках миссии «Луна-26» и «Луна-27» перенесли на 2021 и 2022 годы соответственно. Об этом сообщил вице-президент РАН и глава Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

«Посадочная станция «Луна-25» отправится в 2019 году. На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта «ЭкзоМарс», — цитирует его ТАСС.

Проект «ЭкзоМарс» по исследованию Марса разрабатывается Россией совместно с Европой.