Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште
Открытие чемпионата сопровождало масштабное световое и лазерное шоу
В рамках турнира проходят соревнования по плаванию (в бассейне и на открытой воде), прыжкам в воду, хайдайвингу, водному поло и синхронному плаванию. На фото: Мишель Циммер из Германии во время сольного выступления
Эти соревнования проводятся каждые два года под эгидой Международной федерации плавания (FINA). На фото: спортсменка из Южной Кореи Рийонг Ли во время одиночного выступления в синхронном плавании
Всего в чемпионате будет разыграно 75 комплектов медалей: в плавании — 42, прыжках в воду — 13, синхронном плавании — девять, плавании на открытой воде — семь, водном поло и хайдайвинге — по два. На фото: Марк Хан Минг Ли из Сингапура после прыжка в воду
Колумбийская участница Диана Исабель Пинеда Зулета во время соревнований по прыжкам
Синхронистки из Египта Самия Хаграсс и Дара Махмуд
Австрийские пловчихи Анна-Мария Александри и Айрини Александри исполняют техническую программу в парном синхронном плавании
Болгарские участницы Христина Дамьянова и Даниэла Бозаджиева
Озеро Балатон в этом году принимает мастеров хайдайвинга и плавания на открытой воде. На фото: старт участников гонки на 5 км по открытой воде
Гонка на открытой воде среди мужчин
Один из участников, Кристоф Расовшски из Венгрии, во время заплыва