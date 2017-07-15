Всего в чемпионате будет разыграно 75 комплектов медалей: в плавании — 42, прыжках в воду — 13, синхронном плавании — девять, плавании на открытой воде — семь, водном поло и хайдайвинге — по два. На фото: Марк Хан Минг Ли из Сингапура после прыжка в воду