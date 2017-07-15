Ожидание в очереди к мощам Николая Чудотворца составляет на данный момент около трех часов. Об этом пишет «РИА Новости».

По данным официального сайта, за вчерашний день мощам поклонились 25 тыс. человек и 1,89 млн за всё время пребывания святыни в России.

Мощи святителя Николая были привезены в Россию впервые, они были доставлены в Москву в Храм Христа Спасителя 21 мая, а 13 июля — в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.