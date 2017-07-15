Временно исполняющий обязанности главы Калининградской области Антон Алиханов представил в избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона в сентябре 2017 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного избиркома Анастасия Буймова.

Она отметила, что Алиханов был выдвинут калининградским региональным отделением партии «Единая Россия». Он предоставил необходимый для регистрации пакет документов, который содержит листы с подписями в поддержку кандидата. Алихановым было представлено 39 подписей.

Комиссия должна рассмотреть документы в течение десяти дней.

Алиханов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 6 октября 2016 года указом российского президента.