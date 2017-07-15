Мужчина, совершивший нападение на группу туристов в египетском городе Хургада, приобрел нож перед инцидентом, сообщил представитель Управления безопасности провинции Красное море.

«Преступник в пятницу утром прибыл в Хургаду, посетил пятничную молитву в одной из мечетей города, затем в хозяйственном магазине приобрел кухонный нож и отправился на набережную», — сказал он.

Было отмечено, что нападение совершил 28-летний уроженец египетской провинции Кафр-эш-Шейх по имени Абдеррахман Шамс ад-Дин. Ранее он не имел замечаний со стороны органов безопасности ни по уголовной, ни по политической линии.