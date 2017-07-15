Девять детей в детском лагере в Кабардино-Балкарии госпитализированы из-за отравления, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по КБР в субботу, 15 июля.

«В ночь на 15 июля в детском лагере «Казачок» в Майском районе Кабардино-Балкарии спустя несколько часов после ужина девять детей почувствовали недомогание и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В учреждении начали проверку следователи, все продукты изъяты на экспертизу.