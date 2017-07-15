Посол РФ Кирилл Барский в Таиланде передал бронзовый бюст Юрия Гагарина музею Агентства космических и геоинформационных технологий королевства. Проект по установке скульптур первого космонавта планеты в разных странах мира начался в 2011 году по инициативе фонда «Диалог культур — Единый мир».

Дипломат отметил, что за шесть лет более 30 бюстов первого космонавта появились в 23 странах мира. Памятник Гагарину стал частью экспозиции «Юрий Гагарин: жизнь и наследие», которую таиландский музей представил в ходе «Русского фестиваля». Он проходит в эти дни в Бангкоке в честь 120-летия установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом.

Впоследствии бюст Гагарина будет перевезен в город Сирача, где расположен музей Агентства космических и геоинформационных технологий Таиланда.